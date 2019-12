Roma Certificati in edicola | nuovo servizio per il rilascio delle certificazioni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)Capitale lancia ilche consente di ottenere presso le edicole aderenti ilanagrafiche e

Leggi la notizia su laprimapagina

virginiaraggi : ?? AL VIA RITIRO CERTIFICATI IN EDICOLA Lanciato da Roma Capitale il nuovo servizio “Certificati in edicola”. Cert… - Anto94224655 : @virginiaraggi Moriamo nella munnezza ci schiantiamo nelle buche PE una TAC a Roma tocca aspetta'babbo natale ma de… - Rodica30889717 : RT @Roma: Sono le 8.30 di martedì 24 dicembre 2019. Ecco le notizie di #Roma in un minuto: Certificati in edicola - Iscrizioni fuori termin… -