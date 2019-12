Rodrigo Alves il Ken umano | guai seri per la sua salute

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il Kenha problemi di, il naso sta collassando, e potrebbero essercie complicazioni Allarme per il Ken, noto al grande pubblico per i suoi interventi di chirurgia plastica. Famoso in tutto il mondo proprio per essersi sottoposto a ben 69 interventi chirurgici per somigliare sempre di più a lui, adesso sta collassando. Pare infatti che siano iniziati dei problemi fisici in alcune aree del corpo che possono portare a dellee complicanze per la sua. Ma cosa sta succedendo esattamente ad? Quali sono le zone del corpo che stanno causando problemi al Ken? Di recenteaveva dichiarato che non si sarebbe sottoposto ad ulteriori interventi, ma i danni odierni sono oramai conseguenze di quelli fatti in passato. Il naso disi sta atrofizzando Una delle zone del corpo che sta causando problemi adè ...

