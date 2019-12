Riforma Giustizia | “Il Governo favorisca il ricorso agli strumenti ADR | anzichè

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Roma, 24 dicembre 2019 – “Ladella, approvata dal Consiglio dei Ministri presenta, a parer mio, un’antitesi di fondo. Contrappone, infatti, l’obiettivo condivisibile di ridurre i tempi dei processi alla assurda ipotesi di ridimensionare la mediazione, che tanto sta contribuendo a deflazionare l’enorme contenzioso civile. Auspico un immediato passo indietro, e al contrario mi auguro che questorafforzi le iniziative atte a favorire ilADR, Mediazione e Arbitrato su tutti”, dichiara il Dr. Rocco Guerriero, Presidente Nazionale della Camera Arbitrale Internazionale, riguardo alladel processo civile. “Da diversi anni la Camera Arbitrale Internazionale lavora per una sempre maggiore divulgazione dell’arbitrato, strumento da sempre disciplinato dal nostro codice di procedura civile, che ritengo ...

