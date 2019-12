Racket di Natale a Marianella | bomba carta esplode davanti a un bar nella notte

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La saracinesca di un bar di, nell'area nord di Napoli, è stata danneggiata ladella Vigilia dida un ordigno rudimentale. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Il titolare, ascoltato, ha riferito di non avere mai ricevuto minacce, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori resta quella del pizzo diai commercianti.

