Previsioni Meteo Toscana | cielo sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il Lamma comunica leper laper i. Oggicon nebbie nelle pianure interne e nubi basse intà della costa, in graduale dissolvimento nel corso della mattinata. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: mossi in attenuazione. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento (possibili locali gelate nei fondovalle dell’interno), massime stazionarie in pianura, in aumento in collina e in montagna. Domanicon transito di nubi alte dal pomeriggio, più consistenti in serata. Venti: deboli orientali, al più moderati sui rilievi e sulla costa. Mari:mossi sottocosta, mossi a largo ma in ulteriore attenuazione. Temperature: in diminuzione, più sensibile nei valori minimi (possibili gelate nei fondovalle dell’interno). Venerdì 27 dicembre inizialmentecon ...

