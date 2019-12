Previsioni Meteo Lombardia | tempo stabile | cielo sereno nei prossimi giorni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) “Fino a mercoledì flusso nordoccidentale intenso sull’arco alpino: vento forte da nord e nubi di stau sui rilievi di confine, dove sono possibili deboli nevicate intermittenti; altrove prevalentementeo poco nuvoloso senza precipitazioni e con venti a tratti moderati dai quadranti occidentali. Giovedì flusso in attenuazione ma ancora. Nella notte di venerdì passaggio di un debole impulso perturbato con scarsi effetti al suolo: qualche nube in più, possibile pioviggine in pianura, nevischio sui rilievi alpini. Dal fine settimana espansione di un robusto promontorio anticiclonico cone possibile nebbia in pianura“: queste ledi Arpa. Oggio poco nuvoloso, maggiori addensamenti sui rilievi più settentrionali. Precipitazioni: assenti, salvo deboli nevicate sulle creste alpine di ...

