Previsioni Meteo | 4 giorni di freddo al Centro Sud dal 27 al 30 Dicembre | NEVE a bassa

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) E’ un giorno di Natale dal clima eccezionalmente mite in tutt’Italia: splende il sole e fa caldo, rispetto alla norma del periodo, praticamente ovunque, eccezion fatta per il Salento, nel sud della Puglia,e per il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, dove i cieli sono nuvolosi con qualche pioggia. La situazione, in ogni caso, cambierà drasticamente nei prossimi: gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, infatti, hanno anticipato l’inizio dell’ondata dia Venerdì 27, quando le temperature diminuiranno drasticamente sulle Regioni Adriatiche e, dal pomeriggio, anche nel resto d’Italia. Resta confermato il “clou” nel weekend, tra Sabato 28 e Domenica 29 (che sarà il giorno più), mentre poi le temperature rimarrannobasse anche Lunedì 30, per tornare a salire da Martedì 31 grazie al ritorno ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

