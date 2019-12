Pordenone | si schianta con la moto da cross ricevuta a Natale | morto 17enne

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Marco Della Corte L'incidente che ha visto come vittima un ragazzino di 17 anni si è verificato durante la mattina del 24 dicembre 2019 intorno alle 11:00 Un ragazzo di 17 anni residente a Fiume Veneto () si èto contro un ponticello di cemento, mentre era in sella alla suadache aveva ricevuto come regalo di. Non c'è stato nulla da fare per il giovane sventurato. L'episodio si è verificato nella mattinata del 24 dicembre 2019 intorno alle 11:00 in via Viatta a circa un chilometro di distanza dalla casa del. Come si legge dall'agenzia Ansa, gli agenti della polizia stradale di Spilimbergo stanno lavorando per ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente. Il giovane, di nome Luca Pezzutti, ha improvvisamente perso il controllo del suo mezzo: lo schianto è stato inevitabile a quel punto. Un impatto violento che non ha lasciato ...

Leggi la notizia su ilgiornale

infoitinterno : Pordenone, si schianta con la moto comprata a Natale: morto 17enne - infoitinterno : Pordenone: si schianta con la moto regalo di Natale, morto 17enne - Gazzettino : Camion frigo si schianta a bordo strada: autista illeso, strada chiusa -