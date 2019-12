Pianeti superleggeri | confermata l’esistenza dagli astronomi

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), come quelli del nostro sistema solare, possono essere categorizzati in vari gruppi: irocciosi, come Mercurio, Venere, la Terra e Marte; i giganti gassosi come Saturno e Giove; idi ghiaccio come Nettuno ed Urano; infine, inani come Plutone e Cerere. Ma un’osservazione approfondita usando il telescopio Kepler potrebbe aver individuato una nuova categoria di pianeta: i. Sono passati dieci anni da quando la NASA ha effettuato con successo il lancio della missione Kepler, grazie alla quale i ricercatori di tutto il mondo hanno potuto finalmente osservare per la prima voltaesterni al nostro Sistema Solare (o eso). Studiando a fondo iextrasolari ci siamo spesso imbattuti in corpi celesti peculiari, come le cosiddette “super terre”, tuttavia ...

Leggi la notizia su termometropolitico

Notiziescientif : Scoperta nuova classe di pianeti superleggeri, molto di più degli stessi pianeti gassosi -