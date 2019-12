Perde il lavoro a 59 anni | il suo appello | “Datemi un impiego”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Arriva dal Friuli Venezia Giulia la storia di un uomo di 59, originario di Portogruaro, che, dopo aver lavorato nello stesso posto per 12, si è visto venire meno quell’impiego. Da allora è finito in strada a chiedere l’elemosina per poter sostenere la sua famiglia girando per i portici di Veneto e Friuli. Uomoila 59Per circa 17è stato impiegato come metalmeccanico e il suo ultimo posto dil’ha licenziato perché troppo vecchio. I suoi datori gli hanno infatti detto di preferire l’assunzione di giovani apprendisti pagati cinque euro all’ora. “Io mi sento ancora di poter lavorare, non mi sento vecchio“, ha però raccontato l’uomo. Di qui il suonon per avere assistenza ma per trovare un qualsiasi. Dal tagliare l’erba all’imbiancare le pareti, si è detto disposto a tutto pur ...

Leggi la notizia su notizie

robazzaco : RT @trevisotoday: Perde il lavoro a 59 anni, chiede l'elemosina sotto i portici: «Aiutatemi» - GiovanniCalcara : Perde il lavoro a 59 anni e finisce in strada: “Mi mancano 4 anni per la pensione” - trevisotoday : Perde il lavoro a 59 anni, chiede l'elemosina sotto i portici: «Aiutatemi» -