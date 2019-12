Per Belen Natale a Napoli con la famiglia di Stefano De Martino Foto

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Sono aRodriguez eDe, ovviamente con il piccolo Santiago, ovviamente con ladel ballerino e conduttore ().con i tuoi ed è a casa che sono tornati per la festa più importante dell’anno ma questa volta non ci sono i signori Rodriguez, la mamma e il papà disono infatti partiti per l’Argentina. Mancano anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, loro sono a Trento dalladell’ex gieffino. Di Jeremias non si hanno al momento notizie del suoma di certo non è a. Unmeraviglioso per la showgirl argentina che ha voluto con sé aanche l’amica del cuore, Patrizia Griffini. Tutti insieme sono partiti per la splendida città campana e in aereo accanto ac’era anche sua sorella Agnese. Una gran festa per lanapoletana che ha potuto riabbracciare tutti. Feste uniche e speciale con il Vesuvio a ...

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

retewebitalia : - lamescolanza : Belen a Napoli con Stefano De Martino e Santiago per il Natale 2019: i suoi genitori sono volati in Argentina - Il… - Benan_Belen : RT @danielasirigna1: E cosí finisce la serie che ci ha fatto battere i cuori per questo grande amore che ha battuto ogni ostacolo...meravig… -