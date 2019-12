Pensioni 2020 requisiti e regole per assegno vecchiaia o Opzione Donna

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)per– Il 2019 potrebbe rivelarsi dal punto di vista della materiastica un anno che prelude ad importanti novità. Perché secondo quanto dichiarato da esponenti di primo piano del Governo Conte bis, come il ministro Nunzia Catalfo, sarebbe prossimo l’avvio di una sorta di cantiere previdenziale. Ovvero un tavolo a cui siederanno, tra gli altri, esecutivo e parti sociali per definire le misure previdenziali del futuro. L’ambizioso obiettivo è il superamento della riforma Fornero., pensione diTornando alla stretta attualità, andiamo a vedere quali sono le condizioni ed inecessari per accedere all’etàstica secondo le misure attualmente in vigore. Partiamo dalla pensione di: il limite resta fissato ai 67 anni. Dunque ...

Leggi la notizia su termometropolitico

GiovanniRoi : Italia, Pensioni quota 100: assegni tagliati nel 2020. Ma questo dimostra l'arroganza e irrispettoso del Governo a… - AvvMennillo : Pensioni, le novità della Manovra. Quota 100, Ape sociale e opzione donna: cosa camb... - AvvMennillo : Pensioni, le novità della Manovra: ecco cosa cambia (e cosa resta) -