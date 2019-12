Pensionato trovato morto a Natale | decesso uno o due giorni prima

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Drammatico rinvenimento a San Giorgio Lomellina, comune in provincia di Pavia dove nella mattinata di2019 è statoundi 79 anni. Stando ai primi esami, ilsarebbe avvenuto uno o duea Pavia Più volte i parenti avevano provato a mettersi in contatto con lui senza aver avuto nessuna risposta. Una circostanza che ha insospettito i familiari, che hanno quindi dato l’allarme alle forze dell’ordine e chiesto di effettuare un sopralluogo alla sua abitazione in via Dante. Arrivati sul posto, i Carabinieri locali, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 arrivati da Sannazzaro, hannoil 79enne e non hanno potuto far altro che constatarne il. Ai Carabinieri della stazione di San Giorgio spetta il compito di effettuare tutte le indagini per cercare di capire le cause della morte. Potrebbe ...

