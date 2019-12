Papa Francesco | Urbi et Orbi a Natale | Immigrati | muri di indifferenza

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Anche il discorso di mezzogiorno, l'etdinel giorno di, ha un sapore politico. Il Pontefice parla di migranti: "Ci sono tenebre nei cuori umani, ma più grande è la luce di Cristo. Ci sono tenebre nelle relazioni personali, familiari, sociali, ma più grande è la luce

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Pontifex_it : Oggi è il giorno giusto per avvicinarci al tabernacolo, al presepe, alla mangiatoia, per dire grazie. Accogliamo il… - Pontifex_it : L’Emmanuele sia luce per tutta l’umanità ferita. Sciolga il nostro cuore spesso indurito ed egoista e ci renda stru… - antoniospadaro : “Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende… -