Papa Francesco | messaggio al mondo | «Ingiusto respingere i migranti»

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Città del Vaticano ?chiudere i porti ai. Il tema delle migrazioni affiora, ancora una volta, drammatico e urgente a testimoniare che la crisi migratoria in corso...

Leggi la notizia su ilmattino

Pontifex_it : Oggi è il giorno giusto per avvicinarci al tabernacolo, al presepe, alla mangiatoia, per dire grazie. Accogliamo il… - antoniospadaro : “Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende… - vaticannews_it : #24dicembre #PapaFrancesco nella #Messa della notte di #Natale : Dio ci cerca per primo, facciamoci avvolgere dalla… -