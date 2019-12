Papa Francesco | l' Accademia Pontificia | meglio essere gay che sovranisti

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Qual era il peccato di Sodoma? Per quale motivo il Dio dell' Antico Testamento fece piovere «zolfo e fuoco» su di essa e la distrusse «con tutti gli abitanti e la vegetazione del suolo»? Chi pensa che il grande vizio dei sodomiti fosse la sodomia, non ha capito nulla. Perché è vero che «gli uomini d

Leggi la notizia su liberoquotidiano

vaticannews_it : #24dicembre #PapaFrancesco nella #Messa della notte di #Natale : Dio ci cerca per primo, facciamoci avvolgere dalla… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco celebra la messa di Natale: 'La logica del mondo è dare per avere, ma Dio arriva gratis' - vaticannews_it : #24dicembre Tutto pronto nella #BasilicadisanPietro per la #Messa della Notte di #Natale. Dopo la processione d’ing… -