Papa Francesco alla Messa di Natale | “L’amore di Dio è incondizionato” VIDEO

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’omelia didi: “Dio ci ama anche nei nostri peccati. Gesù si è donato gratuitamente a noi”. CITTA’ DEL VATICANO – La lunga omelia didurante ladiha aperto il lungo ciclo che continuerà domani con l’Angelus dLoggia della Basilica. Il Pontefice si è soffermato sulla figura di Gesù: “Mentre qui tutto pare risponderelogica del dare per avere – ha esordito Bergoglio citato dall’Ansa – Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile. Noi non abbiamo fato nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo …“. L’omelia didi“Nella notte di– ha continuato il– ci rendiamo conto che, mentre noi non eravamo all’altezza, Egli si è fatto piccolezza; mentre andavamo ...

