Papa Francesco alla messa della notte di Natale | «In terra tutto risponde alla logica

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) È unggio di esortazione a reagire davantisfiducia e un invito all’impegno disinteressato verso il prossimo, ma anche di autocritica per la Chiesa quello lanciato danell’omeliadinella Basilica di San Pietro. E lo fa citando San Paolo: «Ladi– ha detto il pontefice – è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini». Una cosa «completamente gratuita. Mentre qui inpareredel dare per avere, Dio arriva gratis. Mentre non eravamo all’altezza, Egli è venuto tra noi.ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore». «Dio ti ama e basta – dice il– Il suo amore è incondizionato, non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, puoi averne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti bene». Come si ...

Leggi la notizia su open.online

vaticannews_it : #24dicembre #PapaFrancesco nella #Messa della notte di #Natale : Dio ci cerca per primo, facciamoci avvolgere dalla… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco celebra la messa di Natale: 'La logica del mondo è dare per avere, ma Dio arriva gratis' - vaticannews_it : #24dicembre Tutto pronto nella #BasilicadisanPietro per la #Messa della Notte di #Natale. Dopo la processione d’ing… -