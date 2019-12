Palermo | Gesù bambino è nero alla messa di Natale in Cattedrale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Unportato in processione durante ladi, mostrato ai fedeli dall’arcivescovo e posizionato sull’altare della. È quanto accaduto a, su iniziativa di monsignor Corrado Lorefice. Durante le celebrazioni dellanatalizia nel duomo cittadino, il bambinelloè stato portato in braccio da una coppia, un uomo italiano e una donna di colore, preceduti nella processione da otto tra bambini e bambine. Giunta nei pressi dell’arcivescovo, la coppia gli ha consegnato il bambinello. Don Corrado Lorefice lo ha quindi mostrato a tutti i fedeli per poi posizionarlo sull’altare. La stessadiha diffuso su Twitter le immagini dei preparativi dellae della processione. “Preparativi indiper la Veglia di, di questa sera, presieduta da S. E. Mons. Corrado Lorefice alle ore ...

