Palermo | alle messa di Natale il Gesù bambino è nero

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Che la storia originale delparli di rifugiati non è un mistero. Né è un mistero che la famiglia diavesse tutt’altro che tratti occidentali. In occasione delladi quest’anno, l’arcivescovo diha voluto attualizzare ancora di più la nascita di Cristo celebrando lacon un bambinello dai tratti africani. Preparativi in Cattedrale diper la Veglia di, di questa sera, presieduta da S.E. Mons. Corrado Loreficeore 23,00…@diocesipa #Buon#auguri ##ArcivescovoCorradohttps://t.co/uLshGzp9yehttps://t.co/exvsuiSdt4 pic.twitter.com/AKjFJUZmYY— Cattedrale di(@CattedralePa) December 24, 2019 Nel corso dellacelebrata da don Corrado Lorefice nel duomo della città, una processione di otto bambini e bambine – sei italiani e due stranieri– hanno aperto la strada a una coppia con ...

Leggi la notizia su open.online

ilSicilia : Ztl notturna a Palermo, il via dal 10 gennaio alle 22,30, ma da aprile scatterà alle 20 - aldoalessi61 : RT @ComunePalermo: #NatalePA - Kristina Miller Per la Palermo Classica – Winter Season il 26 dicembre, alle ore 19:15, presso l’Auditorium… -