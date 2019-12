Palermo | alla messa di Natale il bambino Gesù è nero

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)dinella cattedrale dila statuetta delquest'anno è di colore: l'arcivescovo Corrado Lorefice ha voluto inviare così un segnale di accoglienza verso i migranti, con una celebrazione nel segno dell'integrazione non solo per il, ma anche per la processione con italiani e stranieri che marciano insieme.

Leggi la notizia su fanpage

repubblica : Palermo, alla messa di Natale in cattedrale il piccolo Gesù è di colore - CorriereUmbria : Gesù Bambino nero sull'altare del duomo di #Palermo alla messa di Natale per ricordare il dramma dei migranti… - 51fini : Palermo, alla messa di Natale il piccolo Gesù con la pelle nera: la Chiesa che fa politica ?? E POI SAREMMO NOI I BL… -