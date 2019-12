Padova | l’azienda che rilega libri rinasce grazie agli operai che l’hanno rilevata

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) “Insieme si può”. Una frase che non è solo uno slogan per i ventuno soci fondatori della Cooperativa Lavoratori Zanardi di. Nel 2014 la loro azienda, una storica società ditura di, era sull’orlo del fallimento. Sommersa dai debiti e con uno dei proprietari che si suicida a causa della crisi. “Non vedevamo la luce in fondo al tunnel” racconta Lorena, una dei soci fondatori. Ma durante una riunione infuocata, la consulente del lavoro incaricata di chiuderechiede: “Chi produce i, voi? E allora perché non continuate a produrli?”. Si fa strada così l’idea di avviare un percorso di “worker buyout”. Una cooperativa di lavoratori in grado di rilevare. Ventunosu cento rispondono all’appello e si mettono in gioco. “Era una cosa talmente grande per noi diventare daa imprenditori che eravamo spaventati” ricorda Stefania, che ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

naqqoyqatsi : L'azienda per cui lavoro quest'anno ci ha regalato per le feste il panettone prodotto nel carcere di Padova. Grazie. Che orgoglio - ZanellaRina : Morto Nicolò Luxardo, ricostruì sui Colli Euganei l’azienda del maraschino - cerco_lavoro : Offerte Lavoro DISEGNATORE MECCANICO: L'azienda Milani Srl si occupa di costruire macchinari e impianti per industr… -