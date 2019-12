(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tentato furto da undiDugnano. Nella notte del 24 dicembre in giro non c’era solo Babbo, ma anche uno o piùche hanno tentato di ripulire ilRock and road bike nel porticato della biblioteca Tilane. Siamo in via Pepe di fronte al passaggio a livello nel cuore di Dugnano. Quello che hanno lasciato gli ignoti balordi ha dato il buongiorno ai titolari dell’attività e ai tanti residenti che sono usciti alle prime ore della giornata di. su Il Notiziario.

Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Paderno, Natale rovinato: i ladri prendono a mazzate il negozio di biciclette - - antonellacaniat : Ieri sera sede Pd di Paderno: emozione e memoria . Grazie a Gaetano Fracassio , grazie a chi ha avuto voglia di uno… -