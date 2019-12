Oroscopo Paolo Fox di domani | giovedì 26 dicembre Le previsioni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)Fox di, 26dello zodiaco ARIETE: secondo l’di, 26, i nati sotto questo segno dovranno fare molta attenzione alle tensioni famigliari. Dovranno trascorrere serenamente le ultime festività. TORO: c’è chi sta aspettando da tempo una bella promozione sul lavoro e chi sarà felice di sapere che presto arriveranno delle belle notizie. GEMELLI: la situazione sul lavoro non piace molto, ci sono delle invidie tra colleghi. Dovranno sanare piano piano le ferite che questo 2019 ha inferto. CANCRO: è un periodo in cui sono sotto pressione, ma alla fine vinceranno loro, a partire dal prossimo mese in poi.Fox,del 26: ledelLEONE: potranno chiedere di più sul posto di lavoro. Potrebbe arrivare qualche nuova proposta. Attenzione a non spendere troppi soldi. VERGINE: ...

Leggi la notizia su lanostratv

ornellarosa12 : Paolo Fox con il mio oroscopo è da una settimana che non ci azzecca per niente! Per me può smetterla di fare l’astrologo. - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine Giovedì 26 dicembre 2019 - #Oroscopo… - zazoomnews : Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine Giovedì 26 dicembre 2019 - #Oroscopo… -