Oroscopo di Paolo Fox | 25 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Lasciando i suoi più sinceri auguri di Buon Natale,Fox ha dettagliatamente descritto le previsioni astrologiche.di seguito il suo, segno per segno.segno per segno Ariete: l’ambito professionale è favorito da Giove. Quasi sicuramente ti sarà fatta una proposta e potrai così assumerti più responsabilità. Urano che è in sintonia con Giove, dal suo canto ti favorisce sull’aspetto finanziario. Dal punto di vista sentimentale cerca di non dare risposte troppo impulsive. Toro: sei di buonumore, e passerai un bel giorno di vista. Nulla andrà come previsto, né nei rapporti di coppia né in quelli professionali. Ma tutto andrà a risolversi. Gemelli: Mercurio ti crea un po’ di caos dentro. Grazie a Venere in buon aspetto però sei molto sereno dal punto di vista emotivo, eccezion fatta per qualche tensione provocata da Urano. In caso di imprevisti, ...

Leggi la notizia su nonsolo.tv

