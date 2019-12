Oroscopo Branko del giorno di Natale | previsioni del 25-26 dicembre

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)di: ledel(oggi, mercoledì 252019) e di domani (26) Anche per oggi, 25di, e domani, 26, ledell’dile riprendiamo dal suo libro sullo zodiaco di tutto l’anno che sta per terminare, dal titolo “2019, calendario astrologico”, fornendo piccole informazioni per ogni segno. L’didi oggi e domani, 25 e 262019,die festa di Santo Stefano, dei nati sotto il segno dell’Ariete, parla di un novilunio bello per amare, mentre domani una Luna splendente attende coloro che sono del segno del Toro. I Gemelli si preparano a vivere l’ultimo weekend dell’anno, che sarà molto bello, mentre ai nati Cancro l’astrologo consiglia di trascorrere ilcon i propri cari....

Leggi la notizia su lanostratv

