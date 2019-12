Opera di Cimabue da 24 mln trovata in cucina | Francia blocca l’esportazione | “È tesoro

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il 'Cristo deriso', quadro diritrovato appeso sui muri delladi una signora vicino Parigi, non verrà portato fuori dal Paese. Lahato l'esportazione dell'ritenendola un "nazionale" con l'obiettivo di metterla in mostra al Louvre. Il quadro era stato venduto ad alcuni collezionisti statunitensi per 24 milioni di euro.

