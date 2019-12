Olimpiadi Tokyo 2020 | i qualificati dell’Italia a fine 2019 sport per sport L’elenco

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Buon Natale, cari lettori di OA. Si sta per chiudere questo avvincente annoivo e sta per incominciare una nuova appassionante stagione che ci condurrà alledi, il percorso di qualificazione è nel pieno del suo svolgimento e l’Italia si è già assicurata 166 posti ai Giochi che andranno in scena dal 22 luglio al 9 agosto. Il cammino di ammissione alla rassegna a cinque cerchi sta proseguendo nel miglior modo possibile per la nostra Nazionale che è sulla strada giusta per superare il muro dei 300all’eventoivo più importante del quadriennio, al momento sono già stati staccati 166 pass equamente distribuiti tra uomini e donne (83 maschili, 83 femminili). Soltanto 12 posti sono però nominali: spiccano Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella nel nuoto, Marco Lodadio nella ginnastica artistica, Vito Dell’Aquila nel ...

Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : Volley l’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i possibili convocati e le novità che sta proponendo il Campionat… - enricospada2 : #Volley #pallavolo #LaNazionale #Tokyo2020 Tra certezze (tante) e qualche novità sta prendendo forma la Nazionale c… - OA_Sport : Volley, l’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i possibili convocati e le novità che sta proponendo il Campiona… -