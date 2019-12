Nodo Ghoulam | il Napoli potrebbe bloccarne la partenza

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Faouzicontinua ad essere in bilico per ildel 2020. Le indiscrezioni di mercato sul suo conto si rinnovano ormai di giorno in giorno. Il calciatore ha chiaramente bisogno di trovare maggiore spazio in altre squadre per ritrovare il ritmo e la migliore forma fisica. In ogni caso, il Marsiglia continua ad essere più che interessato all’algerino. Il club francese vorrebbe il terzino delgià in questa finestra del mercato invernale, a 6 anni di distanza dall’arrivo diall’ombra del Vesuvio. A confermare l’interesse da parte del Marsiglia è le10sport.com, secondo cui si starebbe lavorando al prestito fino al termine della stagione. L’ingaggio di, però, risulta troppo elevato per il Marsiglia, che spera che ilpossa contribuirvi in parte. Il club azzurro, tuttavia, non gradirebbe la soluzione, per quanto a giugno ...

