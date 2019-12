TelevideoRai101 : Natale,Bagnasco: solitudine,cancro oggi - madonnapelli : buon natale ricordatevi che non c’è assolutamente nulla di sbagliato nel prendere a mazzate nelle gengive un prete… - Brunydj : @franco_bagnasco ' Buon Natale per tutto ciò che troverai nella mangiatoia del presepe' -

"Laè ildel nostro tempo, vivere isolati, prigionieri di noi stessi, della nostra libertà, è una continua tentazione che in nome della individuale autonomia ci allontana, e dissolve i legami anche più sacri". Così il card., arcivescovo di Genova e presidente dei cardinali europei nell'omelia natalizia in San Lorenzo. Laci separa "dalla legge morale, dalle verità, dalla fede e da Dio",come da noi stessi: "L'uomo moderno non sa più chi è, dove va, quale il senso del vivere e del futuro".(Di mercoledì 25 dicembre 2019)