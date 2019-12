Natale | ressa per palloncini con dentro buoni omaggio | 5 feriti

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) A Sydney l’iniziativa di un centro commerciale ha rischiato di finire in tragedia: la notte diha fatto piovere sui suoi clienticontenenti, e in pochi istanti si è scatenata unaper accaparrarsi i regali, con persone che persone che si sono accalcate le une sulle altre. Il bilancio è di 5 ricoverati in ospedale con ferite al collo, alle gambe e alla schiena. L’evento era parte di una maratona di shopping di 36 ore del Scentre Group, proprietario della catena di centri commerciali Westfield.L'articolopercon, 5Meteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

migliaccio31 : RT @PreziosaGemma: #PaesaggioInvernale #CasaLettori E' Natale e sui Navigli...non si riesce più a entrare nei negozi: i magri o lauti sti… - lennoxlw : RT @PreziosaGemma: #PaesaggioInvernale #CasaLettori E' Natale e sui Navigli...non si riesce più a entrare nei negozi: i magri o lauti sti… - pbrex668 : RT @PreziosaGemma: #PaesaggioInvernale #CasaLettori E' Natale e sui Navigli...non si riesce più a entrare nei negozi: i magri o lauti sti… -