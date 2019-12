Natale | il Papa | “L’amore di Dio non è negoziabile”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, nella Basilica di San Pietro in Vaticano si è tenuta la consueta Messa dicelebrata dal pontefice.Francesco, come da tradizione, è entrato in chiesa alle 21.30, ha scoperto la statua di Gesù e l’ha baciata. In una basilica gremita di fedeli, quindi, Bergoglio ha pronunciato l’omelia, seguita anche dall’esterno grazie all’istallazione di grandi maxi schermi: “ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore – ha detto -. A me, a te, a ognuno di noi dice: “Sei prezioso ai miei occhi“.: l’omelia del“Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene, ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato – ha proseguitoFrancesco -. Puoi avere idee sbagliate, puoi averne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti ...

