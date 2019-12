Natale | i vacanzieri italiani puntano su mete non banali | più budget per i viaggi

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il quadro che si delinea relativamente alle partenze in occasione delle festività invernali è più che positivo per il comparto del turismo organizzato. Le settimane dalla Vigilia diall’Epifania vedono crescere i passeggeririspetto allo stesso periodo del 2018. L’Osservatorio ASTOI Confindustria, l’Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano, fornisce i dati del cosiddetto outgoing, il flusso diatori che dall’Italia parte per l’estero. ALLE VACANZE NON SI RINUNCIA La totalità degli associati ASTOI ha registrato una crescita delle prenotazioni rispetto al 2018, che si attesta intorno al 13%. Un buon segnale, sia come dato economico – il turismo produce valore – sia come dato sociale; sono molti gliche possono permettersi diare in altissima stagione e che magari preferiscono investire ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Canto_Quinto : RT @RRivolta: Erano le vacanze di Natale di sette anni fa, regnante il consul Mario Monti. I benestanti vacanzieri di Cortina, basiti, si v… - RRivolta : Erano le vacanze di Natale di sette anni fa, regnante il consul Mario Monti. I benestanti vacanzieri di Cortina, ba… - SalViVicidomini : -