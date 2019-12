Natale | gli italiani hanno speso quasi 2 | 6 miliardi di euro per cibi e bevande

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Glia tavola2,6diper ie leconsumati tra la cena della vigilia e il pranzo dichenovesu dieci (85%)trascorso a casa con parenti o amici. E’ questo il bilancio stimato dalla Coldiretti dal quale emerge un aumento del 9% rispetto allo scorso anno. Se nel menu della vigilia – continua la Coldiretti – sarà servito soprattutto il pesce presente in 8 tavole su 10 (81%), aprevale la carne e vincono bolliti, arrosti e fritti, dall’agnello ai tacchini, ma anche minestre, zuppe, paste ripiene, cappelletti in brodo e pizze rustiche e i dolci fatti in casa, con il record di una media di 3,8 ore trascorse in cucina per la preparazione dei piatti, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ dal quale si evidenzia il ritorno delle grandi tavolate con in media 9 persone a condividere il menu più ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

caritas_milano : Nell’UE il 10,4% della popolazione è stremata dai costi di alloggio. Tra 2009/19 i senzatetto sono aumentati del 7… - Pontifex_it : Stanotte, nella bellezza dell’amore di Dio, riscopriamo pure la nostra bellezza, perché siamo gli amati di Dio. Ai… - borghi_claudio : Possiate guardare gli altri come guardo io Gualtieri quando dice sciocchezze... ?? Buon Natale -