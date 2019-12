Natale gelato a Yakutia | superati i -50 gradi

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Sarà uncon una temperatura decisamente diversa dall’Italia quello che trascorreranno i cittadini di. La località è infatti celebre per il raggiungimento di soglie di freddo molto basse, che nella giornata del 25 dicembre 2019 hanno superato i -50. Temperatura aMentre in Italia una delle festività più attese dell’anno ha visto l’assenza di neve e ghiaccio e la presenza di temperature decisamente sopra la media, che hanno regalato una giornata di sole e bel tempo, lo stesso non si può dire per la cittadina russa. In alcune aree isono anche scesi al di sotto dei -50, stando a quanto riportato dal sito web di Yakut UMMS. La gelata estrema è stata registrata a Verhoyansk con -52. Questa località si contende con Oymyakon il titolo di luogo più freddo del mondo, dove il picco più basso mai registrato si stima essere intorno ai -68. ...

