Natale e motori - Le più belle auto dei cinepanettoni FOTO GALLERY

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il montone, gli occhiali Ray-Ban e lei, lInnocenti Mini Turbo De Tomaso: si presenta così Billo, il pianista interpretato da Jerry Calà nella pellicola "Vacanze di" del 1983. Il tutto condito da unatmosfera anni 80, tra le montagne della Ladinia (siamo a Cortina dAmpezzo) e sotto le note di "I like Chopin", la hit, indimenticabile, dei Gazebo. Un film di successo, che ha inaugurato una lunga serie di: amati o detestati, di certo paradossali, iperbolici e quindi esagerati. Proprio come lescelte dalla produzione (sportive, lussuose, bizzarre o tamarre), che raccogliamo nella nostra galleria di immagini per rendere più piacevoli a voi lettori le vacanze di. Quelle vere.

Leggi la notizia su quattroruote

Luca_Zunino : #Natale e motori: la Foto Gallery delle più belle #auto dei cinepanettoni. - milionidistanti : RT @sunnycee_s: successi, o di un periodo di affanni; che a riscaldarvi ci siano un abbraccio o una coperta; che sia Natale, o solo mercole… - sunnycee_s : successi, o di un periodo di affanni; che a riscaldarvi ci siano un abbraccio o una coperta; che sia Natale, o solo… -