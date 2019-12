Natale | arrivi aeroportuali internazionali soprattutto da USA | Russia | Francia

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) I turisti stranieri approfitteranno del periodo natalizio per testare la bellezza e lo stile di vita italiano. Daall’Epifania i cieli del Bel Paese saranno melting pot: è previsto un picco infatti deglicon un +4,6% rispetto al 2018. A far rotta sulla PenisolaStati Uniti (+3,1% sul 2018),che rappresentano insieme circa il 30% del totale flussi. Il Made in Italy suscita curiosità e i turisti si godono 2 settimane. Dalle prenotazioni, dai dati dell’Ufficio Studi Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, risulta infatti che sono in aumento di quasi il 10 per cento le notti di soggiorno in Italia durante festività natalizie. La montagna è tra le mete più ricercate online in questo periodo, la neve sfiora il tutto esaurito su vette come: Bolzano, Cogne, Cortina, Ponte di Legno, Courmayeur, Roccaraso, Madonna di ...

