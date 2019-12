Napoli | Elmas è il miglior giocatore macedone dell’anno

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il calciatore delEljifha pubblicato sul suo account Instagram le foto della premiazione comedell’anno. “Questo è il mio terzo anno qui. Voglio ringraziarvi per una serata meravigliosa. Sono felice di avere nelle mie mani il premio come. Auguro a tutti buone feste”. Un bel riconoscimento per il giovane, approdato aquest’estate con grandi aspettative, finora non del tutto rispettate. Dopo le esperienze in patria e in Turchia,ha conosciuto di fatto in Serie A il grande calcio. Per molti addetti ai lavori il suo acquisto è stato uno dei più grandi errori commessi da Ancelotti, ma Gattuso lo vede bene e punta su di lui. Acquistato dalper 16 milioni di Euro,può coprire tutti i ruoli della mediana e sa destreggiarsi anche come esterno o trequartista. Il suo piede preferito ...

