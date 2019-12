Napoli | addio a Gennaro Di Paola | partigiano delle Quattro Giornate

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Ieri, nel giorno della Vigilia di Natale, è mortoDi, uno degli ultimi partigiani di, tra i protagonisti. Aveva 97 anni ed era il più anzianodel sud italia, ha manifestato i propri valori fino all’ultimo. L’Anpi, associazione della quale era presidente onorario, ha reso nota la notizia e si è stretta attorno ai familiari. Questa mattina i funerali, in forma privata, per omaggiare un grand e uomo, che ha amato e lottato per la sua città. Anche il sindaco diLuigi de Magistris ha espresso il suo cordoglio: “È mortoDi, protagonistadidel settembre del 1943., insieme a tantissimi napoletani, donne e uomini spesso nemmeno maggiorenni, contribuì a liberaredall’occupazione nazifascista. Ogni anno ci ...

