MotoGP | Valentino Rossi | lascia o raddoppia? Decisive le prime gare | se non sarà

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il Motomondiale è andato ufficialmente in letargo da poco meno di un mese per la pausa invernale, ma i centauri dellatorneranno in pista già a partire dal 7 febbraio con i primi test pre-stagionali in programma a Sepang, in Malesia. L’appuntamento con il primo weekend di gara della stagione 2020 è fissato invece da venerdì 6 a domenica 8 marzo al Losail International Circuit, sede del Gran Premio del Qatar, in cuiestremamente interessante scoprire i valori in campo in vista del prosieguo del campionato.naturalmente uno degli osservati speciali alla luce dei nove titoli mondiali in bacheca, inoltre il “Dottore” deciderà se prolunalmeno di un’altra annata (quindi fino al 2021) la sua carriera oppure salutare il circus al termine del 2020 (in cui andrà in scadenza di contratto con Yamaha) proprio in base alla sua ...

