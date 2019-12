Migranti | Viminale | "Sbarchi in Italia dimezzati nel 2019"

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Nel 2019, gli sbarchi deiinsi sono. Lo rivelano i dati del: quest'anno nel nostro Paese sono arrivati 11.439, il 50,72% in meno rispetto al 2018, quando ne sbarcarono 23.210 (LO SPECIALE). La differenza è ancora più grande se si fa un paragone tra il 2017 e il 2019: due anni fa, infatti, arrivarono 118.914, il 90,38% in più rispetto all’anno che si sta per concludere. Il maggior numero disbarcati è di nazionalità tunisina Sempre secondo i dati del ministero dell'Interno, aggiornati al 24 dicembre, il maggior numero disbarcati sul territoriono sono di nazionalità tunisina (2.654). Seguono poi quelli di nazionalità pachistana (1.180) e gli ivoriani (1.135). I minori stranieri non accompagnati sono stati 1.618, circa mille in meno rispetto al 2018 e 14mila rispetto al 2017.

Leggi la notizia su tg24.sky

