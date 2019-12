Migranti | la Spagna ne soccorre 200 | non intercettati dalle Ong

Open Arms - Toninelli cede : Portiamo noi i Migranti in Spagna : La Guardia Costiera accompagnerà i 107 migranti nel porto iberico. Poi Toninelli si rivolge alla Spagna : "Via la bandiera alla ong". La vicenda della Open Arms si fa sempre più intricata. Perché se da una parte Matteo Salvini continua a ribadire che i porti italiani restano chiusi e dall'altra Giuseppe Conte ha fatto sbarcare i minori - che poi non erano tutti minori - a bordo dell'imbarcazione, ora ci mette del suo il ministro ...

Open Arms - Spagna offre accoglienza per i 107 Migranti e un porto per lo sbarco : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato di aver offerto il porto di Algesiras, in Andalusia, per lo sbarco dei 107 migranti a bordo della nave Open Arms, da 17 giorni in mare. L'imbarcazione si trova a largo di Lampedusa, di fronte Cala Francese, in attesa del permesso all'attracco. "Ho indicato che il porto di Algeciras sia abilitato per ricevere Open Arms. La Spagna agisce sempre nelle emergenze umanitarie. È necessario stabilire una ...