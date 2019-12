Migranti | altro che invasione | sbarchi dimezzati nel 2019

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), gli ultimi dati sugliGlideiin Italia sononel. A rivelarlo sono i dati del Viminale, che saranno resi noti a Capodanno, secondo cui nelsono arrivati 11.439, il 50,72 per cento in meno rispetto al 2018, quando ne sbarcarono 23.210. Un dato che aumenta ancora di più rapportandolo con il 2017, quando arrivarono 118.914, il 90,38 per cento in più rispetto a quest’anno. Si può discutere a lungo sulla percezione del fenomeno, sul bisogno di politiche di maggiore fermezza o meno. Ma i numeri sono commisurati alle dimensioni del fenomeno in atto. Ci sono due elementi importanti: innanzitutto l’Italia e l’Europa intera sono lontane dalla situazione vissuta nella fase più acuta della crisi tra il 2015 e il 2017. Poi va ricordato che l’Italia non è l’epicentro del fenomeno migratorio. Secondo i dati del ministero ...

