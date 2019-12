Miglior allenatore del 2019 – Oscar OA Sport | Sandro Campagna in Paradiso | il miracolo di

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’Italia può contare su validissimi allenatori ed è anche per merito loro se il nostro Paese ha ottenuto degli ottimi risultatiivi nel corso del. Leader in campo e nello spogliatoio che hanno saputo guidare le proprie squadre, i propri atleti e le proprie Nazionali verso i massimi traguardi in una stagione davvero indimenticabile. OAassegna l’aldell’anno: di seguito la nostra top 5.OA: PRIMO POSTO –: Il Messia della pallanuoto italiana, il Re Mida indiscusso, il Maometto capace di guidare il suo popolo verso La Mecca. Non è blasfemia, il Colosso Siciliano ha ancora una volta ribadito di essere un tecnico impareggiabile, un maestro della panchina, un leader indiscusso, un faro trascinatore, l’uomo in grado di spronare un giovane Settebello che a Gwanjiu ...

Leggi la notizia su oasport

OfficialASRoma : ?? Oggi per gli Awards del decennio parliamo di allenatori. Qual è stato il migliore? ?? Votate qui ??… - ilciccio67 : @giampdisan @JCTweet_ @anro_rossi Klopp è il miglior allenatore del mondo. Al momento è meglio di Guardiola. Sarri… - zazoomnews : Sneijder non ha dubbi: «Mourinho miglior allenatore del mondo» - #Sneijder #dubbi: #«Mourinho #miglior -