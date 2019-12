Messa di Natale 2019 a Barberino | la celebrazione di Betori nel terremoto del Mugello

Papa Francesco alla Messa di Natale : “In terra si dà solo per avere - ma Dio arriva gratis” : Papa Francesco si rivolge ai fedeli durante la messa della notte di Natale nella basilica di San Pietro: "Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo".Continua a leggere

Palermo - alla Messa di Natale in cattedrale il piccolo Gesù è di colore : L'arcivescovo Lorefice ha preso in braccio la statua del Gesù appena nato, l'ha mostrata ai fedeli che riempivano la cattedrale, l'ha baciata e l'ha poi consegnata a un membro del clero l'ha deposta nel luogo prefissato

Papa Francesco alla Messa della notte di Natale : «In terra tutto risponde alla logica dare-avere - ma Dio arriva gratis» : È un messaggio di esortazione a reagire davanti alla sfiducia e un invito all’impegno disinteressato verso il prossimo, ma anche di autocritica per la Chiesa quello lanciato da Papa Francesco nell’omelia della messa della notte di Natale nella Basilica di San Pietro. E lo fa citando San Paolo: «La notte di Natale – ha detto il pontefice – è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini». Una cosa «completamente ...

BUON NATALE 2019 - AUGURI BUONE FESTE!/ Fra frasi - Messaggi e l'immancabile Doodle : BUON NATALE 2019, AUGURI BUONe FESTE! Sono tante le frasi e le citazioni utili per fare gli AUGURI, senza dimenticarsi del Doodle di Google

Incendio Notre Dame : a Parigi prima Vigilia di Natale senza la Messa in Cattedrale : Per la prima volta a Parigi, dopo oltre 200 anni, la Messa della Vigilia di Natale non si è tenuta nella Cattedrale di Notre Dame. L’edificio non ha potuto ospitare i fedeli a causa del drammatico Incendio che, lo scorso aprile, ha devastato la struttura. I cattolici francesi si sono radunati nella vicina chiesa di Saint-Germain l’Auxerrois, a poche centinaia di metri. L’omelia è stata celebrata da Patrick ...

Il Papa alla Messa di Natale : "Dio arriva gratis" : Giovanna Stella L’omelia di Bergoglio nella Basilica di San Pietro ha radunato miglia di fedeli: "Gesù l'Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da noi" La Messa della Notte di Natale nella Basilica di san Pietro è iniziata alle 21:30 del 24 dicembre. Come da tradizione, all’inizio della celebrazione, Bergoglio ha scoperto la statua di Gesù bambino e l’ha baciata. "Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche ...

Papa Francesco alla Messa di Natale : “L’amore di Dio è incondizionato” (VIDEO) : L’omelia di Papa Francesco alla Messa di Natale: “Dio ci ama anche nei nostri peccati. Gesù si è donato gratuitamente a noi”. CITTA’ DEL VATICANO – La lunga omelia di Papa Francesco durante la Messa di Natale ha aperto il lungo ciclo che continuerà domani con l’Angelus dalla Loggia della Basilica. Il Pontefice si è soffermato sulla figura di Gesù: “Mentre qui tutto pare rispondere alla logica del ...

Messa della notte di Natale - il Papa : «La logica del mondo è dare per avere - ma Dio arriva gratis» : L’omelia di Bergoglio nella Basilica di San Pietro: «L’amore di Dio non è negoziabile. Non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene, che la Chiesa sia perfetta per amarla, che gli altri ci considerino per servirli. Cominciamo noi»

