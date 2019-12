Mazzate durante l’aperitivo di Natale | panico in piazza VIDEO

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoGiugliano in Campania (Napoli) – Brindisi della vigilia dirovinato da una violenta rissa avvenuta in unaMatteotti gremita di centinaia di persone, scese in strada per festeggiare la ricorrenza e fare un aperitivo prima del classico cenone di. Eppure alcuni balordi hanno rovinato l’atmosfera di festa rendendosi protagonisti di una rissa che ha seminato iltra i presenti nellacentrale di Giugliano, popoloso comune a nord di Napoli. Ne è nato un fuggi fuggi generale delle persone che si trovavano nelle vicinanze, con carabinieri e polizia municipale che hanno tentato di far rientrare la situazione e fermare i balordi, ora ricercati con l’aiuto delle immagini disorveglianza presenti nella zona e con le immagini dei numerosigirati dai presenti e diventati virali in rete. L'articolo ...

Leggi la notizia su anteprima24

