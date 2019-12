Maxi incendio in Cile | evacuazioni a Valparaiso | situazione “complicata dal vento”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un vastosta divampando in: almeno 120 case sono state distrutte da un rogo boschivo, che minaccia la località di, e ha costretto ad un’evacuazione di massa degli abitanti. Il ministrono dell’Agricoltura ha riferito che la“non è fa” ed è “molto complicata dal vento“. In via precauzionale è stata interrotta la fornitura di elettricità a oltre 90mila persone. Al momento non si registrano feriti. Secondo quanto denunciato dal sindaco di, l’avrebbe origine dolosa.L'articoloin“complicata dal vento” Meteo Web.

