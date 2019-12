Masullo racconta Scheidel | “Globalizzazione e immigrazione aumentano disuguaglianze”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Di Stefano* Walter, storico di Stanford ed autore del volume La Grande Livellatrice, sostiene ed afferma che la disuguaglianza sia inevitabile e che a ridurre il divario tra ricchi e poveri sia solo il fattore molto indesiderabile della violenza, declinata in guerra, rivoluzione, crollo dello Stato, pandemia. La disuguaglianza è inevitabile in quanto è parte di tutte le organizzazioni economiche, politiche e sociali da quando nell’Olocene l’uomo è diventato agricoltore e pastore ed ha iniziato ad accumulare risorse produttive: terra, piante, animali. E’ da quando la società si è organizzata in modo da definire i diritti di proprietà su queste risorse e i meccanismi per trasmetterle tra generazioni che il mondo è sempre stato disuguale. L’inevitabilità della disuguaglianza non è dimostrata solo dalla sua persistenza storica, piuttosto dal fatto che le terapie per ridurla ...

Leggi la notizia su ladenuncia