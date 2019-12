Marco Mengoni | 31 anni da Guerriero

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) In questa terra spaventosamente arida, bisogna crederci per coltivare un sogno. Scritto, fatto:lo cantava nel 2015 in Parole in circolo e lo ha realizzato pienamente nel 2019. E così il 25 dicembre, oltre a festeggiare il Natale e i suoi 31, saluterà un anno ricchissimo di sogni che da quel cassetto sono usciti. Dopo la vittoria a X Factor nel lontano 2 dicembre 2009, il podio a Sanremo nel 2013 con la meravigliosa L'Essenziale e una carriera decennale in crescendo, per ilè arrivato anche quest'anno stratosferico ad aggiungersi alla check list dei desideri divenuti realtà.e un tour 2019 da record L'anno che sta per chiudersi, gli ha donato oltre 300.000 biglietti venduti, 80 milioni di stream, più di 50 date sold out e una quota che ha oltrepassato i 50 dischi di platino. E a noi lascia una certezza: ...

