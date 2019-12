Mafia | in cinque anni sottratti beni per 18 miliardi di euro

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Soldialla, in 5pari a 18di. Una cifra che equivale all’1% del prodotto interno lordo nazionale. ROMA – L’ultima indagine della Guardia di Finanza sui soldiallaè stata evidenziato come dal 2015 ad oggi sono stati sequestratipari a 18di, una cifra che equivale all’1% del prodotto interno lordo di. Un bottino che si può suddividere in due parti: 7 milioni sono stati confiscati dalle Fiamme Gialle (rientrati quindi definitivamente rientrati nelle casse dello Stato) mentre gli altri 11sono stati sequestrati. Un risultato importante frutto di oltre 10mila accertamenti svolti in questi ultimi. Quasi 6 accertamenti al giorno I dati, comunicati dalla Guardia di Finanza, hanno svelato anche il numero dei controlli al giorno. Una media di 5,5 ...

